Sanremo, l'abbraccio di Napoli ai The Kolors prima del Festival Napoli, 7 feb. (askanews) - Il saluto e l'abbraccio a Napoli prima della partenza per Sanremo: nella giornata i The Kolors hanno dato appuntamento ai loro fan davanti al murales di Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Qui la dedica alla città insieme a Sal Da Vinci, compagno di viaggio della band al prossimo Festival di Sanremo, dove la band e il cantautore duetteranno nella serata delle cover con "Rossetto e Caffè".