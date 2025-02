Sanremo, Joan Thiele: il palco di Sanremo è un sogno Milano, 12 feb. (askanews) - Prosegue il conto alla rovescia per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, tra gli artisti in gara anche Joan Thiele, la cantautrice e produttrice sale per la prima volta sul palco dell'Ariston con il brano "Eco". La canzone prodotta da Mace, ha sonorità vintage e invita a seguire l'istinto e a difendere le idee. "'Eco' l'ho scritta pensando a mio fratello parla di famiglia, difficoltà familiari, comuni, di insicurezze e dell'importanza dei essere poi in grado di affrontare questo tipo di paure", ha detto. Nella serata delle cover Joan Thiele sarà sul palco con Frah Quintale ed eseguiranno "Che cosa c'è" di Gino Paoli. Joan vuole affrontare questo Sanremo con leggerezza. "Per me essere a Sanremo è un piccolo sogno, perché ho sempre visto questo palco come il più iconico in Italia dove ho visto grandi artiste e artisti, come Vanoni, Mina, Berté", ha spiegato.