Sanremo, fuochi d'artificio e feste, la città si prepara al Festival Sanremo, 10 feb. (askanews) - Un'esplosione di colori e luci, la riviera ligure si illumina con uno spettacolo magico di fuochi d'artificio che si specchiano nel mare in vista dell'inizio del Festival di Sanremo. In città c'è grande fermento e tutti si preparano a vivere i giorni della kermesse canora più amata d'Italia. La Domenica prima dell'inizio della gara è tradizionalmente dedicata alle feste e agli arrivi di artisti, giornalisti e appassionati di musica. Ma è anche il momento dei party più cool e attesi a cominciare da quello di Radio Italia con un red carper vivace e informale. Mentre a bordo della Costa Crociere, posizionata proprio di fronte alla cittadina ligure, l'opening party con il Deejay Time di Radio Deejay ha ricreato in mezzo al mare le atmosfere travolgenti del programma dance che ha fatto la storia. Non poteva mancare però il saluto del conduttore e direttore artistico del Festival Carlo Conti alla stampa nell'opening party della Rai al roof garden del casinò alla presenza del neo sindaco di Sanremo Alessandro Mager.