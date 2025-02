Sanremo, Elodie: dico tante caz...te, ma anche cose vere Sanremo, 13 feb. (askanews) - "La verità è che non me ne frega niente, posso dire la verità, che poi a me mi fa tutto ridere, trovo che la vita è comica e quindi non lascio mai una parte di me fuori, perché altrimenti perdo qualcosa": Elodie risponde così ai giornalisti che in sala stampa a Sanremo, che le hanno chiesto delle polemiche scaturite dalla sua presa di posizione sulla politica contraria al governo Meloni. "Tutti saranno giudice verso di te, e non voglio nascondere una parte di me, è come dare ragione a qualcuno a cui non piaci. Quindi io me ne fotto - ha aggiunto-. Non voglio essere ingabbiata nel ruolo che magari qualcuno si aspetta da me o dalla mia fisicità. Invece io sono diversa da come tutti si aspettano. Sbaglieremo ancora, ancora, ancora. A parte che ho una rubrichetta di tutte le caz...te che dico, ne ho una lista anche lunga. Dico tante cazzate e tante cose vere" ha chiarito. Alla possibilità in futuro di portare magari anche a Sanremo un brano politico e di impegno sociale ha spiegato: "Non sono una cantautrice, anche se co-scrivo i pezzi, a me piace parlare dell'amore, nei pezzi credo che sia molto difficile cantare altro (la politica, ndr) non so se nel mio modo di stare sul palco possa essere compatibile con quel tipo di musica. Non credo che accadrà, magari tra dieci anni, non lo so, non lo so, adesso, ecco la risposta è questa.