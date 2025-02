Sanremo, Duran Duran: "Questo è il segreto della nostra unione" Sanremo (Im), 12 feb. (askanews) - Ecco quale è il "segreto che ci tiene uniti". A illustrarlo, in una conferenza stampa gremita a Sanremo, sono i Duran Duran, che domani sera saranno superospiti alla terza serata del Festival di Sanremo. "Per prima cosa da musicisti adoriamo la musica che facciamo - dicono - la nostra musica è ancora bellissima. Non c'è nessuno che riesca a farla in questo modo". Secondo ingrediente di questo segreto: "Nessuno di noi da solo riuscirebbe ad avere lo stesso entusiasmo che abbiamo noi quattro insieme", spiegano. "E poi ridiamo tantissimo ed è una cosa importante". "La terza cosa è che ci dividiamo i soldi in maniera assolutamente equanime tra noi quattro e questo non provoca alcun problema", concludono con un pizzico di ironia.