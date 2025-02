Sanremo, Damiano David incanta l'Ariston con l'omaggio a Lucio Dalla Sanremo, 13 feb. (askanews) - E' Damiano David il protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo targato Carlo Conti. Dopo la sfida tra le nuove proposte, il cantante ha aperto la serata con un toccante ed emozionante omaggio a Lucio Dalla, interpretando il brano "Felicità". Per la seconda serata, Carlo Conti è stato affiancato dall'elegantissima Bianca Balti. La top model non nasconde la sua malattia, ma non se ne fa determinare e si mostra con naturalezza con il capo senza capelli. In conferenza stampa aveva spiegato: "Sono qui come professionista, non sono venuta per parlare del tumore, del mio dolore parleremo in un'altra occasione". E con il suo sorriso sul palco dell'Ariston ha celebrato la gioia di vivere. Poi sfidato in una gara di stile e glamour Cristiano Malgioglio. Applausi per Alessandro Gervasi, che a soli sei anni, interpreta Peppino Di Capri bambino nella fiction "Champagne". Attore e pianista prodigio ha eseguito la hit che dà il titolo alla serie che andrà in onda su rai 1, con la maestria di una professionista.