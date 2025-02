Sanremo, Cristicchi: il microfono è un'arma, la parola crea il mondo Sanremo, 12 feb. (askanews) - Simone Cristicchi ospite di StudioNews, il salotto giornalistico in collaborazione con askanews in diretta ogni giorno da Casa Sanremo, commosso ed emozionato per il riscontro avuto dal pubblico e dalla stampa, per il suo brano in gara al Festival di Sanremo, "Quando sarai piccola". "E' meraviglioso capire che riusciamo ancora a provare delle emozioni così forti", dice intervistato in studio da Patrizia Barsotti, con l'opinionista Numa. "Siamo qui su questo pianeta per imparare ad amare non ritorniamo al nulla ma ritorneremo all'amore". "Credo che l'artista debba essere tante cose, anche un intrattenitore. Ma io ho sempre avuto questa paura - sottolinea - e la responsabilità di avere un microfono in mano, perché averlo può diventare un'arma a doppio taglio, può essere potentissimo, può fare del male. Quante parole sono di violenza. Avere un microfono in mano ti dà anche il senso civile di poter mandare dei messaggi. L'artista deve riscoprire la sua valenza all'interno della società, in cui la parola crea il mondo, crea la realtà in cui viviamo". E proprio da mercoledì 12 febbraio è in radio e in digitale il brano sanremese, vincitore del "Premio Lunezia per Sanremo 2025". Scritto dallo stesso artista insieme a Nicola Brunialti, con la musica composta da Cristicchi e Amara e gli arrangiamenti di Francesco Musacco, "Quando sarai piccola" sarà contenuto in "Dalle tenebre alla luce", la speciale edizione dell'ultimo album in uscita venerdì 14 febbraio in digitale, cd e vinile. Attualmente Simone Cristicchi e Amara sono impegnati nelle repliche del tour "Torneremo ancora - Concerto mistico per Battiato", che da giugno del 2022 ad oggi ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica, registrando numerosi sold out nei più prestigiosi teatri italiani. Da marzo torneranno in scena e calcheranno il palco del Teatro Brancaccio di Roma, per poi proseguire a Imperia, a Trento, a Jesolo (Venezia) e, accompagnati da Orchestra Sinfonica, a Taranto, a Potenza e a Matera.