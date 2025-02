Sanremo, Conti: tranquilli, non ce la faccio a fare troppo tardi Roma, 10 feb. (askanews) - "State tranquilli, io non ce la faccio ad arrivare troppo tardi", ha assicurato Carlo Conti, ospite di "Che tempo che fa" alla vigilia del Festival di Sanremo. Quando Fabio Fazio ha "fatto i conti" di quanto potrebbero durate le serate, tra cantanti, conduttori, spot e stacchetti, Conti ha detto: "Per questo ho rimesso il dopofestival con Cattelan"..., aggiungendo: "Penso di finire all'una e un quarto circa, al massimo nella finale sabato posso sforare fino all'1.30-1.40".