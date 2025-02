Sanremo, Conti: ieri ho avuto due miei miti, Topo Gigio e Benigni Sanremo, 15 feb. (askanews) - Carlo Conti ha ringraziato i colleghi che hanno condiviso con lui il palco di Sanremo nella quarta serata, quella delle delle cover, che ha fatto registrare 13.575.000 di spettatori in media con 70,8% di share. "Grazie a tutti gli amici che hanno condiviso con me questo palco - ha detto in conferenza stampa - è stata una serata divertentissima e ho coronato un paio di sogni: avevo due miti, uno della mia infanzia come Topo Gigio, e un mito dell'inizio della mia carriera come Roberto Benigni". "Ci sono state tante canzoni molto belle - ha aggiunto Conti - gli artisti hanno cercato la canzone da presentare, più che con chi cantare, credo sia stata una serata piacevole, andata via liscia, con Geppi e Mahmood, straordianri, ora non vedo l'ora come voi di scoprire il verdetto finale".