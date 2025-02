Sanremo, Conti e Cattelan: come Squid Game, vince chi sopravvive Sanremo (Im), 11 feb. (askanews) - Annunciando l'ordine di uscita dei cantanti in Gara, nella prima serata del Festival di Sanremo, il conduttore Carlo Conti ha detto che c'è stato qualche problema scherzando sui piccoli infortuni a Francesca Michielin e Kekko dei Modà. "Il nuovo regolamento dice che vince non chi prende più voti ma chi sopravvive, è come Squid Game". Poi ha spiegato che i due cantanti sono caduti da scale minori non dalla temuta scala sul palco.