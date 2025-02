Sanremo, Brunori Sas ringrazia i giornalisti con Canzone contro la paura Sanremo, 12 feb. (askanews) - "Vi voglio ringraziare e vi canto una canzone, ma non quella del festival" Brunori Sas si è rivolto così ai giornalisti della sala stampa di Sanremo e ha eseguito alla chitarra "Canzone contro la paura". Tra i più apprezzati artisti della scena cantautorale contemporanea, ne L'albero delle noci Dario Brunori celebra la gioia e la rivoluzione che una nuova vita porta con sé, suggerendo come ogni nascita sia al tempo stesso una rinascita. Il brano omaggia, già dal titolo, un albero di noce che da oltre tredici anni è parte della sua quotidianità, e sempreverde fonte di ispirazione per le sue canzoni. Partendo dall'immagine dell'albero, metafora del desiderio di radicamento, Brunori Sas canta le luci e le ombre della paternità: l'amore che non chiede niente in cambio, la felicità assurda e a tratti incontenibile, ma anche la paura di perdere quella felicità, il senso di inadeguatezza di fronte ad un evento tanto importante, il rimpianto per la vita di prima. Nota dopo nota, quello della paternità diventa poetico pretesto per affrontare riflessioni più larghe, sul tempo che passa e sulle stagioni della vita, le foglie che vanno e quelle che vengono. Per entrare nell'universo intimo e familiare di Dario Brunori, da oggi L'albero delle noci è anche un videoclip per la regia di Giacomo Triglia e con il contributo di Calabria Film Commission. Pescando a piene mani nella cinematografia internazionale, il video -scritto da Giacomo Triglia e Dario Brunori- mette in scena un delicato e giocoso valzer di famiglia che segue il movimento dei pianeti attorno al Sole per tracciare il sistema cosmico brunoriano, dove a fare capolino sono, frame dopo frame, gli affetti più cari dell'artista. Il video ha avuto una gestazione abbastanza lunga, non riuscivamo a trovare un'idea che ci convincesse a pieno e che rendesse giustizia al tenore della canzone. Poi Giacomo Triglia mi ha fatto vedere un film di Béla Tarr, "Le armonie di Werckmeister", e ci siamo ispirati alla rappresentazione vivente del sistema solare per la scena in cui ho coinvolto tutta la mia famiglia, a partire da mia figlia. Come una sorta di festa di compleanno, Fiammetta viene guidata da me in un gioco in cui lei interpreta il Sole, e al centro della stanza illumina tutti gli altri pianeti, tutti noi. Allo stesso tempo volevamo che il video avesse qualcosa di magico, da qui la corsa di Fiammetta tra i pianeti. E poi l'inizio e la fine, con questo "canguro tra passato e presente" in cui appare idealmente una Fiammetta adulta che ritorna sul luogo della festa e ricorda quel momento con nostalgia, lo stesso sguardo malinconico con cui ci guarda mentre noi tutti andiamo via. Ci piaceva l'idea che il video avesse un tenore cinematografico, per questo lo abbiamo girato in pellicola, optando per delle scelte di quasi totale piano sequenza per dare l'idea di un tempo che non fosse collegato esattamente alla musica, ma che raccontasse un mood - Brunori Sas. L'albero delle noci dà anche il titolo al nuovo album del cantautore, in uscita il 14 febbraio per Island Records. Le 10 tracce del nuovo progetto, che arriva a 5 anni dall'ultimo lavoro Cip!, affondano le radici in una dimensione profonda e riflessiva, risultato di un processo che ha riportato Brunori Sas al motivo originario del suo fare musica: sciogliere i nodi interiori costruendo canzoni che sappiano miscelare squarci di vita personali e storie dal valore universale. A dare una direzione inedita a questo viaggio musicale, il sodalizio artistico con Riccardo Sinigallia, che ha prodotto l'intero disco al fianco di Dario. Dopo l'avventura sanremese, che nel corso della serata Cover del 14 febbraio lo vedrà calcare il palco dell'Ariston al fianco di Riccardo Sinigallia e di Dimartino in un sentito omaggio a Lucio Dalla sulle note de "L'anno che verrà", per Brunori Sas sarà tempo di live: da marzo prenderà il via il Brunori sas tour 2025, prodotto da Vivo Concerti, con 8 date nei principali palasport italiani, tre delle quali già sold out. Nei mesi di giugno e ottobre sarà poi protagonista di due speciali eventi Live con orchestra: il 18 giugno al Circo Massimo di Roma, e il 3 ottobre all'Arena di Verona, per celebrare con i fan la sua carriera ultra quindicennale in una formula speciale che unirà la band al suggestivo accompagnamento orchestrale. L'albero delle noci darà i suoi frutti anche nei mesi più caldi, con le 13 date a cielo aperto de L'Albero delle noci tour estate: serate di pura poesia brunoriana nelle arene e rassegne musicali più importanti d'Italia.