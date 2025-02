Sanremo, Brunori Sas intrattiene i passanti con una "schitarrata" Sanremo, 14 feb. (askanews) - In attesa di vederlo anche questa sera sul palco dell'Ariston, nel corso della serata cover con Riccardo Sinigallia e Dimartino in un sentito omaggio a Lucio Dalla sulle note de "L'anno che verrà", Brunori Sas pubblica oggi il nuovo album L'albero delle noci (Island Records). Per festeggiare l'uscita del disco, ieri sera nel post esibizione Brunori ha intrattenuto amici e passanti con una piccola schitarrata a cielo aperto tra i vicoli sanremesi. Composto da 10 tracce, il disco affonda le radici in una dimensione intima e riflessiva, frutto di un percorso che ha riportato Brunori all'essenza della sua musica: sciogliere nodi interiori trasformandoli in canzoni capaci di intrecciare frammenti di vita personale e storie dall'impatto universale. A dare una nuova direzione a questo viaggio sonoro, il sodalizio con Riccardo Sinigallia, produttore dell'intero progetto e compagno di palco questa sera sul palco dell'Ariston. L'albero delle noci è disponibile nei seguenti formati fisici: CD standard, CD autografato e numerato in esclusiva per lo Shop Universal, Vinile Standard. Da domani Brunori Sas incontrerà i fan con un tour instore che partirà proprio da Sanremo, nel temporary shop Universal Universo Dischi (Via Giacomo Matteotti 194), per poi proseguire lunedì 17 febbraio alla Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano, martedì 18 febbraio alla Discoteca Laziale di Roma e giovedì 20 febbraio al Cinema Campus Unical di Cosenza.