Sanremo, bagno di folla ed esibizione live di Achille Lauro in strada Sanremo, 14 feb. (askanews) - Un appuntamento lanciato sui social, Achille Lauro si è affacciato dalla finestra di un palazzo che da sulla strada che ospita la statua di Mike Buongiorno, davanti a lui si è trovato una folla di oltre un migliaio di persone che lo ha acclamato. Prima ha fatto esibire il giovane gruppo Les Votives, poi ha intonato il brano con cui è in gara a Sanremo Innocenti Giovani, ma anche Rolls Royce e Amore disperato. Ha poi ringraziato i fan dicendo: "Non è scontato che ci siate".