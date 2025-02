Sanremo, Alessia Marcuzzi: sono felice e al servizio della musica Sanremo, 15 feb. (askanews) - "Più che emozionata sono felice di essere qua all'Ariston, dopo due anni al freddo e al gelo. Ho vissuto la tua esperienza, Alessandro (Cattelan), per due anni, finalmente Carlo mi ha messo al riparo sul palco dell'Ariston. Felicità. Sarò al servizio dei cantanti, della musica. Sono qui per aiutarvi, per celebrare questo momento meraviglioso". Così Alessia Marcuzzi, che questa sera sarà sul palco dell'Ariston in coconduzione insieme ad Alessandro Cattelan, a fianco di Carlo Conti.