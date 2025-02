Sanremo, Achille Lauro: faccio il cantante, gossip non mi interessa Sanremo, 14 feb. (askanews) - "Dopo le dichiarazioni in conferenza stampa ci siamo confrontati, ci siamo detti che è stata la cosa giusta. E poi brevi. Primo, in poche parole abbiamo detto un pensiero che secondo me era in qualche modo inattaccabile, perché era un mio pensiero personale, e forse era anche condiviso. Seconda cosa, siamo qui a Sanremo e nessuno mi ha chiesto niente. Avevamo già detto quello che dovevamo dire in due parole chiudendo definitivamente una questione che sinceramente non mi interessa, tanto la verità è che non dobbiamo convincerle perché avranno sempre i dubbi, non dobbiamo stare là a fare tira e molla. Io faccio un altro lavoro, scrivo canzoni; anzi devo cercare di stare lontano il più possibile da queste cose perché mi è successo di essere dentro il frullatore e magari pensare più ad altre stronzate che alla musica. Invece la realtà è che a 34 anni dico che basta la musica". Lo ha detto Achille Lauro, in conferenza stampa, commentando i gossip che riguardano lui, Chiara Ferragni e Fedez.