SanREMIX: Marinella Venegoni e Andrea Spinelli

Marinella Venegoni è giornalista e critica musicale ed è una delle massime esperte del Festival di Sanremo. Ha condotto alcuni programmi di Radio Rai e coperto giornalisticamente 41 edizioni del Festival (dall'82 al 2023), con partecipazione ai programmi che lievitano intorno alla kermesse, come i Dopofestival. Ha vinto vari premi giornalistici per la sua attività di critico di musica pop e rock, e fatto parte delle giurie per l'assegnazione di altri premi di argomento giornalistico o musicale. Assieme al nostro Andrea Spinelli, altro decano di Sanremo, Marinella parla del grande evento musicale che ogni anno cambia, restando sempre sé stesso.