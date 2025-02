SanREMIX: Giulia Carla De Carlo intervista Umberto Labozzetta

La giornalista Giulia Carla de Carlo ha incontrato a Sanremo Umberto Labozzetta, Direttore Marketing & Commerciale del Consorzio GE, che segue tutti i progetti, le produzioni e le partnership del Consorzio Gruppo Eventi. Figura carismatica nel mondo della musica e della radio, tra gli anni Ottanta e Novanta è stato nell’organico di Radio Deejay, occupandosi delle relazioni esterne, comunicazione e rapporti con la stampa. Tra il ‘96 e il 2014 è stato il responsabile della comunicazione e della promozione di Sugar Music, dove ha lavorato con artisti come – tra gli altri – Elisa, Andrea Bocelli, Avion Travel e Negramaro, mentre dal 2015 è il Responsabile della Comunicazione e promozione per la Concerto Music per i progetti di Artisti come Paolo Conte, Jack Savoretti, Umberto Tozzi e le Tournée Teatrali di Masini & Panariello e Vincenzo Mollica.