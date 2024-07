Sanità, Schillaci: siamo in linea con gli investimenti del Pnrr Genova, 11 lug. (askanews) - "Finora siamo in piena linea con tutti quanti gli investimenti del Pnrr e quindi io sono assolutamente convinto che nel 2026 concluderemo la realizzazione di tutte quante le case di comunità. Quella rappresenta la vera svolta del sistema sanitario nazionale perché, come si è visto durante l'ultima pandemia, il punto debole è stata sicuramente la medicina territoriale. Quindi le risorse del Pnrr, che vanno per la gran parte sulla medicina territoriale saranno sicuramente utili". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, parlando a margine del "G7 Technical Event: Healthy and Active Ageing through Life-Long Prevention and Innovation" al Palazzo Ducale di Genova.