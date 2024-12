Sanità, in Toscana entrano a regime Punti di Intervento Rapido Firenze, 16 dic. (askanews) -In Toscana "sono partiti i P.I.R., questo istituto nuovo destinato a trasformare profondamente le modalità di accesso alle strutture sanitarie". Lo ha spiegato il presidente della Regione, Eugenio Giani, in conferenza stampa. "Si rendono complementari ai Pronti Soccorso. Da un lato ci saranno i Pir, con i codici bianchi e verdi, che altrimenti contribuiscono a creare lunghe liste di attesa, in modo che chi ha mal di testa, ha da levare i punti, per evitare 12 ore di attesa al Pronto Soccorso può andare nei Pir. Abbiamo già avuto 200 interventi. Sono attivi a Torregalli, a Le Piagge, a Empoli, Prato, Pistoia, Figline. In queste sei realtà l'Asl Toscana Centro può differenziare le corsie di ingresso e di risolvere più brevi", ha aggiunto Giani, che si dice sicuro che questa sperimentazione è destinata ad essere allargata ad altre strutture.