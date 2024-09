Sangiuliano visto da Propaganda Live: "Tutto questo casino per voi" Roma, 11 set. (askanews) - "Sto esaurito", "Per il caso Boccia immagino", "No, assolutamente no. Questo mi pesa doverlo raccontare, perché è una vicenda che attiene alla mia sfera privata". "Lei può vedere" il discorso che mi sono preparato. Il comico Alessio Marzilli, in uno spericolato montaggio con le immagini della celebre intervista dell'ex ministro della Cultura al Tg1, legge il testo della sua intervista impossibile: "Cari amici di Propaganda Live, caro Makkox (che è una persona eccezionale, dice Sangiuliano), caro Diego Bianchi (che è per me la persona più importante della mia vita, aggiunge Sangiuliano), ho fatto tutto questo casino per voi, sono anni che provo a iscrivermi come pubblico per Propaganda Live senza mai un riscontro positivo. Credo di meritarmi questo posto, vi prego ditemelo". "Ma lei vuole fare il pubblico o il comico sul palco? Ce l'ha un curriculum, le faremo sapere", gli dice Marzilli. Propaganda Live torna venerdì 13 settembre, alle 21.15, sempre su La7.