Sanchez ricevuto da Xi: vogliamo la Cina partner dell'Ue Pechino, 11 apr. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto a Pechino il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Sanchez ha portato al presidente cinese il concetto che "la Spagna vede la Cina come un partner dell'Ue" e "lavorerà sempre per relazioni tra l'Ue e la Cina in cui regnino il dialogo, la reciprocità e l'armonia". Il capo del governo di Madrid è arrivato a Pechino nella notte, nel bel mezzo della guerra commerciale tra Stati uniti e Cina. Sanchez ha evidenziato lo "slancio" delle relazioni con la Cina e il suo impegno affinché esse siano "reciprocamente vantaggiose". "Le guerre commerciali non sono una buona cosa; nessuno vince. E probabilmente, anzi no, ne sono sicuro, il mondo ha bisogno che Stati Uniti e Cina parlino" a aggiunto. "Vogliamo lavorare sugli investimenti in modo equilibrato, affinché contribuiscano allo sviluppo dei nostri paesi secondo le rispettive visioni, e desideriamo promuovere l'avvicinamento tra le nostre società", ha dichiarato il leader iberico. È il terzo viaggio del premier spagnolo in Cina in meno di due anni e questo, a quanto ha detto Xi, dimostra "l'elevata importanza" che Sanchez attribuisce alla Cina e la sua "ferma volontà di approfondire le relazioni bilaterali". Il presidente del Paese asiatico ha sottolineato la necessità di costruire relazioni "di determinazione strategica e cooperazione".