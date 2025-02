Sanchez: la pace in Ucraina non può essere imposta Palencia, 22 feb. (askanews) - "La posizione del governo spagnolo è molto chiara: né la legge del più forte né quella del Far West. La pace in Ucraina e la sicurezza dell'Europa non possono essere imposte, devono essere concordate con gli ucraini e con gli europei". Lo ha detto il pirmo ministro spagnolo Pedro Sanchez durante un evento del suo partito (Psoe) a Palencia, nella regione di Castilla y Leon.