Sanchez a Bruxelles da von der Leyen: "Ue fermi Netanyahu" Milano, 28 mag. (askanews) - La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha incontrato il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez nella sede della Commissione europea in Belgio. "Abbiamo discusso della guerra commerciale, della necessità di aumentare le interconnessioni energetiche tra la penisola iberica e il resto d'Europa e dell'importanza di mettere in campo una politica abitativa ambiziosa da parte della Commissione europea", ha spiegato Sanchez. "Inoltre, ho chiesto all'Ue di mobilitarsi per fermare l'invasione illegale di Gaza da parte di Netanyahu, applicando maggiori pressioni diplomatiche, sospendendo l'accordo di associazione e attuando sanzioni contro Israele", ha aggiunto.