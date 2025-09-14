Venerdì 12 Settembre 2025
Accedi
La politica disarmi le parole
Davide Nitrosi
Video
Abbonamento mensile:
2 € al mese
Ucraina
Israele-Gaza
Omicidio Kirk
Impero Armani
Papa Leone
Mondiale volley
Città
Menù
Speciali
Video
Ultim'ora
Ricerca
Menu
Acquista il giornale
Accedi
Video
San Pietro illuminata da tremila droni per "Grace for the World"
14 set 2025
WhatsApp
Facebook
X
Print
Home
Video
San Pietro illuminata da tremila droni per "Grace for the World"
San Pietro illuminata da tremila droni per "Grace for the World"
Lo spettacolo ha incantato il pubblico al concerto ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams
WhatsApp
Facebook
X
Print
© Riproduzione riservata
In evidenza
Il piacere della lettura | Consigli di lettura: settembre 2025
Guarda il video