Venerdì 12 Settembre 2025

La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
UcrainaIsraele-GazaOmicidio KirkImpero ArmaniPapa LeoneMondiale volley
Acquista il giornale
VideoSan Pietro illuminata da tremila droni per "Grace for the World"
14 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. San Pietro illuminata da tremila droni per "Grace for the World"

San Pietro illuminata da tremila droni per "Grace for the World"

Lo spettacolo ha incantato il pubblico al concerto ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams