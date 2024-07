San Diego, tra fantasy, fumetti e pop torna in grande il Comic-Con San Diego, 26 lug. (askanews) - Un anno dopo un'edizione un po' sottotono a causa degli scioperi a Hollywood, è tornato il Comic-Con, la più grande convention di fumetti e cultura pop del mondo. Quest'anno secondo molti dei partecipanti e gli stessi organizzatori, si respira addirittura un'aria pre-Covid, sembra di essere tornati al 2019 anche per il grandissimo numero di presenze rispetto alle ultime edizioni. Dagli X-Men a Batman, da Star Wars a Super Mario, tra manga, supereroi, pupazzi, gadget e travestimenti, l'appuntamento annuale in cui impazzano fantasy e fantascienza in California, per molti è anche l'occasione di vedere in anteprima i trailer e alcune immagini in anteprima dei film più attesi dei prossimi mesi, soprattutto i blockbuster americani.