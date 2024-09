Salvini un'ora con Orbàn: fermare guerra in Ucraina Milano, 20 set. (askanews) - Più di un'ora di colloquio a Budapest tra il vice premier italiano, Matteo Salvini, e il presidente ungherese, Viktor Orban. È stata l'occasione, riferisce una nota italiana, "per alcune riflessioni a tutto campo, a partire dagli equilibri nell'Unione Europea fino ad argomenti concreti di collaborazione tra i due Paesi come lo sviluppo del porto di Trieste. Porto a cui Budapest guarda con particolare interesse in quanto sbocco strategico sul Mediterraneo". "Tra le altre cose - prosegue la nota - Salvini e Orban hanno condiviso l'urgenza di fermare il conflitto in Ucraina, così come auspicato autorevolmente anche dal Santo Padre".