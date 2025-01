Salvini su disagi treni: come dimostra Open Arms, ho le spalle larghe Roma, 21 gen. (askanews) - "Come dimostra il processo Open Arms, ho le spalle larghe e non mi fermo se penso di essere nel giusto e sto lavorando per il bene dell'Italia e degli italiani". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che nel corso di un'informativa alla Camera sul caos treni ha così risposto alle critiche a chi ne chiede le dimissioni. "Anche tra le opposizioni c'è chi lavora costruttivamente per un Paese migliore - ha aggiunto - e vi garantisco che anche nei prossimi tre anni ci impegneremo con la passione e la dedizione che il nostro straordinario Paese merita".