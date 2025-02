Salvini: soldati in Ucraina? "Orban fra i governanti più illuminati" Roma, 26 feb. (askanews) - "Prima di parlare di un solo soldati italiano spedito in Ucraina, dovranno essere molto convincenti": lo ha detto il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini in un incontro alla Stampa Estera. "Ogni tanto Macron torna con i soldati, come Scholz, auspicava un incremento delle truppe in Groenlandia per difendere la Groenlandia. L'ho detto prima 'noi abbiamo quasi 8mila militari italiani occupati in aree conflittuali del mondo per garantire la pace'. L'Italia non ha mai detto di no, bisogna valutare come, con chi, per quanto tempo, in quali condizioni per evitare salti in avanti. Orban è uno dei governatori più illuminati del continente, legittimamente fa gli interessi suoi e del suo paese" ha detto Salvini in riferimento alle remore sull'invio di soldati in Ucraina.