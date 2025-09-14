Domenica 14 Settembre 2025

Davide Nitrosi
14 set 2025
Salvini: "Rivedere le regole Isee, basta con i bonus sempre agli stessi"

Il ministro in collegamento con la festa dell'Udc: "C'e' un confronto nella maggioranza"