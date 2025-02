Salvini: qui per fare in Europa ciò che Trump sta facendo in Usa Madrid, 8 feb. (askanews) - "Siamo qui in diretta da Madrid a parlare di lavoro, giovani, sicurezza, futuro, cambiamento, dall'Italia con i nostri alleati europei, per fare a casa nostra quello che Trump in pochi giorni sta facendo in Usa". Così in un video sui social il vicepremier Matteo Salvini, nella mega-sala che ospita il raduno dei patrioti europei a Madrid.