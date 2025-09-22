Lunedì 22 Settembre 2025

Gabriele Canè
22 set 2025
Salvini: non manderemo nostri figli e nipoti a combattere in Ucraina

Pontida (Bg), 22 set. (askanews) - "Io chiedo agli amministratori della Lega di depositare in tutti i comuni italiani una mozione per far vedere come la pensano i partiti in tutti i comuni, che ricordi che l'Italia è contro la guerra che noi non manderemo mai i nostri figli e nipoti a combattere e a morire in Ucraina. Noi non siamo in guerra contro nessuno". Così il leader della Lega Matteo Salvini, parlando dal palco di Pontida.