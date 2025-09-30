Martedì 30 Settembre 2025

Video
Salvini: Milano rischia di diventare una città solo per ricchi
30 set 2025
30 set 2025
Salvini: Milano rischia di diventare una città solo per ricchi

Milano, 30 set. (askanews) - "Dobbiamo riflettere su dove sta andando questa città perché se" l'edilizia "convenzionata è a 3.800 euro al metro quadrato rischiamo di andare verso una città per ricchi, altro che mix sociale". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la consegna del villaggio olimpico di Milano per i Giochi invernali del 2026. "Questo rischia di essere un laboratorio antropologico interessante", ha concluso.