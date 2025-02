Salvini: meno Ue e più libertà, Scholz vada in Groenlandia Madrid, 8 feb. (askanews) - Nel suo elenco dei paesi europei che fra poco dovrebbero essere governati dall'estrema destra, dal palco dei Patrioti Europei a Madrid, il leader della Lega Matteo Salvini ha dedicato un pensiero particolare alla Germania che va al voto il 23 febbraio: "Quel genio di Scholz invece di pensare ai lavoratori tedeschi ha detto che vuole mandare truppe in Groenlandia: spero che gli elettori tedeschi premino Scholz e gli diano un biglietto di sola andata in Groenlandia, povera Groenlandia. Noi sosteniamo le forze patriottiche in Germania, Francia, ovunque. Meno Europa e più libertà".