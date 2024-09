Salvini: in Liguria Bucci vincerà, in Veneto decideremo insieme Genova, 27 set. (askanews) -"Godiamoci una vittoria alla volta. Vinciamo in Liguria e poi ci occuperemo di vincere nelle altre Regioni. Decideremo tutti insieme". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva se il candidato presidente del centrodestra in Veneto sarà di Fratelli d'Italia, a margine di un sopralluogo per la presentazione della nuova Torre Piloti del porto di Genova. "A livello locale stanno già governando la città di Genova", ha detto in merito alle regionali in Liguria. "Non commento i problemi e i litigi altrui - ha sottolineato - io conto che Marco Bucci vincerà non per gli errori degli altri, ma per la forza del nostro progetto e della sua persona. Sono orgoglioso, come vice-presidente del Consiglio e com esegretario della Lega, che ci sia Marco candidato governatore e Edoardo Rixi capolista a Genova, penso che siano un'accoppiata vincente".