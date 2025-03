Salvini: con Vance parlato di business, portare imprese italiane in Usa Napoli, 22 mar. (askanews) - Matteo Salvini risponde ai cronisti a Napoli parlando della telefonata avvenuta venerdì 21 marzo con il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, e - altro che guerra commerciale - ipotizza una grande missione di business per le imprese italiane in USA nel settore dei trasporti. "Per quello che mi riguarda di trasporti, stiamo lavorando per fare una missione con alcune grandi imprese italiane per investire negli Stati Uniti, penso al tema delle ferrovie che è totalmente da sviluppare, il governo americano ha messo centinaia di miliardi sul tavolo per autostrade, ferrovie, porti e aeroporti, conto di portare tante aziende italiane a fare business là" ha detto Salvini. "Poi abbiamo parlato di immigrazione illegale e vicinanza fra Italia e Stati Uniti. L'ho ringraziato perché sta facendo più Trump per la pace in due mesi che non altri in tre anni e spero che anche a Bruxelles si mettano in animo che bisogna lavorare per la pace, non per il riarmo o per gli eserciti".