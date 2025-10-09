Giovedì 9 Ottobre 2025
Accedi
Voto, insidie più che soluzioni
Pierfrancesco De Robertis
Video
Abbonamento mensile:
2 € al mese
Accordo Gaza
Flotilla
Manovra 2026
Nobel Letteratura 2025
Sciopero 10 ottobre Roma
Città
Menù
Speciali
Video
Ultim'ora
Ricerca
Menu
Acquista il giornale
Accedi
Video
Salvini: "Con 2 guerre in corso l'Europa si preoccupa di licenziare i balneari"
9 ott 2025
WhatsApp
Facebook
X
Print
Home
Video
Salvini: "Con 2 guerre in corso l'Europa si preoccupa di licenziare i balneari"
Salvini: "Con 2 guerre in corso l'Europa si preoccupa di licenziare i balneari"
Il ministro: "Non molliamo, e' un comparto che porta 100 milioni di turisti in Italia"
WhatsApp
Facebook
X
Print
© Riproduzione riservata
In evidenza
Il Piacere della Lettura: l'intervista di Giulia Carla de Carlo a François Morlupi
Guarda il video