Salvini: "Con 2 guerre in corso l'Europa si preoccupa di licenziare i balneari"

Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Video
Accordo GazaFlotillaManovra 2026Nobel Letteratura 2025Sciopero 10 ottobre Roma
VideoSalvini: "Con 2 guerre in corso l'Europa si preoccupa di licenziare i balneari"
9 ott 2025
Il ministro: "Non molliamo, e' un comparto che porta 100 milioni di turisti in Italia"