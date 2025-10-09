Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Nobel Letteratura 2025Sciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
VideoSalvati dalla Guardia Costiera 64 migranti sull'isola di Lampione
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Salvati dalla Guardia Costiera 64 migranti sull'isola di Lampione

Salvati dalla Guardia Costiera 64 migranti sull'isola di Lampione

Lampedusa, 9 ott. (askanews) - Nella notte, la Guardia Costiera ha soccorso 64 persone, tra cui un minore, rintracciate sull'isola di Lampione, piccolo rilievo roccioso disabitato situato a circa 10 miglia nautiche a nord-ovest di Lampedusa. L'area, caratterizzata da alte scogliere a picco sul mare, assenza di approdi naturali e dalla presenza di numerosi scogli affioranti, rende particolarmente complesse le manovre di avvicinamento dei mezzi navali, specialmente durante le ore notturne. Nonostante le difficili condizioni operative, il personale della Guardia Costiera ha portato a termine in sicurezza e con successo l'intervento di recupero tutte le persone presenti sull'isola. I migranti, che hanno raccontato di essere partiti dalla Libia nella giornata di mercoledì, sono stati recuperati e portati in salvo a Lampedusa. Non si registrano feriti o situazioni sanitarie di particolare rilevanza.