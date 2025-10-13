Salute mentale, appello per "stop a stigma" e corsa solidale Roma, 13 ott. (askanews) - "In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, Agorà Salus ha organizzato una corsa solidale, che vede protagonista tutta la cittadinanza e tutta la popolazione, soprattutto quella dei giovani, perché ricordiamoci che il problema psichico oramai accomuna tantissimi ragazzi. Dobbiamo quindi sensibilizzare e fare in modo che non ci sia stigma sulla salute mentale e sulla malattia psichica, perché la malattia mentale è curabile, Pertanto, invitiamo tutte le istituzioni a investire ancora e molto di più di quello che fanno oggi, perché siamo il fanalino di coda dell'Europa, quando invece dovrebbe essere un problema da affrontare veramente". Lo ha detto Silvia Baglioni, coordinatrice scientifica di Agorà Salus, a margine della corsa solidale di 5 km organizzata sul lungomare di Latina.