Salute, Medtronic: futuro sostenibile con i pazienti al centro Roma, 15 mar. (askanews) - La salute di tutti dipende da un Pianeta Terra sano. Questo il messaggio di Medtronic nell'Impact Report 2024 in cui si conferma l'impegno dell'azienda nel promuovere l'equità sanitaria, l'inclusione e la riduzione dell'impatto ambientale. Elena Busetto, Corporate sustainability manager - Medtronic: "L'Impact Report 2024 di Medtronic mette in luce i risultati tangibili che danno concretezza alla nostra visione di un futuro in cui sostenibilità e innovazione vanno di pari passo per migliorare la vita delle persone, costruire comunità forti, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'inclusione ad ogni livello". E' lo sguardo verso un futuro sostenibile che mette i pazienti, le persone e il mondo al centro. E' la prova dell'investimento per la ricerca, la protezione della natura. E' l'impegno nel promuovere l'equità sanitaria, l'inclusione. "La nostra salute dipende da un pianeta sano. Il cambiamento climatico riguarda tutti, incluso il settore sanitario, i 78 milioni di pazienti che serviamo nel mondo. Nel 2024 proprio per questo abbiamo ridotto del 52 per cento l'intensità di emissione di gas serra. Un risultato incredibile ottenuto grazie ad un maggiore utilizzo di energia rinnovabile alternativa e riducendo il consumo totale di energia stessa. Questo per essere Net Zero entro il 2045" ha aggiunto Busetto. Per questo sono stati investiti 2,7 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo così da realizzare tecnologie innovative capaci di migliorare l'accesso alle cure. Per questo 121 milioni di dollari sono stati destinati alla formazione di oltre 1,3 milioni di professionisti del settore sanitario. E' la realtà di un team globale di oltre 95mila persone in 150 Paesi, in grado di curare più di 70 patologie, grazie a dispositivi cardiaci, robotica chirurgica, strumenti, sistemi di monitoraggio, con il paziente sempre al centro.