Salute, ecco come Ia e nuove tecnologie rivoluzionano l'Healthcare Milano, 22 apr. (askanews) - Con un giro d'affari di oltre 18 miliardi all'anno e più di 120 mila addetti, il Medtech è un settore sempre più strategico per il sistema sanitario nazionale, un vero e proprio volano per l'economia italiana, con un potenziale di crescita molto elevato grazie soprattutto al notevole impatto dell'innovazione tecnologica che garantisce cure sempre più personalizzate e ritagliate "su misura" del singolo paziente. Una rivoluzione in cui Medtronic, multinazionale di Healthcare Tecnology presente in 150 paesi con oltre 95 mila dipendenti, vuole giocare un ruolo da protagonista. "Continuiamo a investire in modo significativo e costante in ricerca e sviluppo per generare innovazioni tecnologiche che siano dirompenti sul mercato - spiega ad askanews Paola Pirotta, amministratore delegato di Medtronic Italia -. Inoltre oggi siamo presenti anche nell'ambito di servizi e soluzioni per la salute che consentono di migliorare la qualità delle cure e allo stesso tempo di efficientare e ottimizzare i percorsi pazienti. Oggi infatti l'ottimizzazione delle risorse è una priorità per quanto riguarda gli erogatori del mondo salute". Non a caso, Medtronic è partner di ospedali e istituti sanitari nella fornitura di servizi e soluzioni hi-tech di ultima generazione in grado di sfruttare tutte le opportunità del digitale e dell'Intelligenza Artificiale. "L'Intelligenze Artificiale avrà un impatto direttamente sulla velocità, sull'efficienza e sull'efficacia del sistema - prosegue la manager - . Medtronic oggi investe in modo significativo in Intelligenza Artificiale: uno dei tanti esempi è dato dai nostri sistemi di endoscopia che proprio grazie all'Intelligenza Artificiale aumentano la capacità di diagnosi dei polipi colon-rettali di ben il 50%". Un ulteriore esempio è rappresentato da un nuovo sistema di influenza profonda per il trattamento del Parkinson: "Oggi abbiamo un'innovazione tecnologica che è in grado di erogare una compressione adattativa che regola in tempo reale l'ampiezza della influenza basandosi sull'attività cerebrale specifica del singolo paziente. E questo permette di migliorare la terapia sui sintomi tipici del Parkinson". Accanto a nuove tecnologie, digitalizzazione e Intelligenza artificiale, altro pilastro di Medtronic è costituito dalle risorse umane, per un modello di business sempre più orientato al benessere delle persone e alla sostenibilità ambientale e sociale "Il capitale umano per noi è fondamentale - assicura ancora l'amministratore delegato di Medtronic Italia -. Oggi per noi è determinante investire sull'esperienza e l'engagement delle nostre persone. Infatti abbiamo un livello di engagement che è superiore all'80% e questo ci permette di rientrare nelle best company. La formazione per noi è determinante perché permette la crescita personale e professionale di tutte le nostre persone. Come anche continuare a investire in well being e in attività che consentono un impatto green aziendale. Non a caso, negli ultimi tre anni abbiamo raggiunto la certificazione come top employer".