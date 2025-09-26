Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Netanyahu OnuMattarella FlotillaAerei Nato RussiaDroni russiMondiali volley 2025Tale e Quale show
Acquista il giornale
VideoSalone dell'auto, Changan si aggiudica due premi Tada per il design
26 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Salone dell'auto, Changan si aggiudica due premi Tada per il design

Salone dell'auto, Changan si aggiudica due premi Tada per il design

Con altrettante vetture ideate al Changan Design Center Europe di Torino