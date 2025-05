Salone del Libro, don Epicoco presenta "Gesù veramente" Roma, 16 mag. (askanews) - Presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino, l'ultima novità editoriale di don Luigi Maria Epicoco "Gesù veramente" (Edizioni San Paolo 2025) dal 14 maggio in libreria. L'evento, tenutosi presso la gremita Sala Ambra, è stato un viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Marco e un invito a guardare la propria vita con occhi nuovi. Nel libro l'autore, noto teologo e scrittore, invita i lettori a seguire Gesù in un viaggio di sequela e conversione. Attraverso la narrazione di Marco, l'evangelista più essenziale e diretto, emerge un Cristo profondamente umano e divino, che si commuove, soffre e trasforma chi lo incontra. Il testo esplora quattro tappe del cammino spirituale: il riconoscimento del male interiore, l'accettazione dell'aiuto altrui, l'umiltà di lasciarsi guarire e la capacità di amare concretamente. In collaborazione con Edizioni San Paolo