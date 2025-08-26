Sagra Musicale Umbra, l'80esima edizione guarda ai visionari Milano, 26 ago. (askanews) - Dal 5 al 20 settembre ritorna la Sagra Musicale Umbra, l'80esima edizione per questa rassegna musicale che rappresenta un punto di riferimento per gli amanti della musica classica in Italia. "Quest'anno la rassegna è dedicata al tema dei "visionari" - ha spiegato il direttore della rassegna, il maestro Enrico Bronzi - artisti e musicisti che hanno saputo superare il linguaggio della loro epoca per ampliare la loro immaginazione con contenuti profetici o anche soltanto bizzarri, pieni di visione e immaginazione. Sono gli artisti a me più cari, che in qualche modo rendono l'arte una realtà non paludosa e stagnante ma in continua evoluzione, in continua rivoluzione". La Sagra Musicale Umbra è promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica e presenterà oltre 30 eventi, si svolgerà a Perugia e in alcune tra le città più suggestive dell'Umbria, da Torgiano a San Gemini, da Montefalco a Foligno, a Scheggino. "Un omaggio a quegli artisti che vanno dal Medioevo di Hidelgarda Von Bingen fino a John Cage, passando attraverso tante figure - Lully, Rebel, e Carl Philipp Emanuel Bach - a cui dedicheremo un importante spazio, artisti che hanno una sorta di predisposizione a percorrere strade diverse rispetto ai loro contemporanei" dice ancora il direttore artistico. Un racconto musicale attraverso artisti straordinari, dall'Accademia Bizantina Orchestra a ilya Gringolts, da Diego Ceretta con l'Orchestra della Toscana a Gary Graden, per citarne alcuni. "Sono davvero tanti gli appuntamenti da non perdere - conclude Bronzi - come il recital pianistico di Roberto Plano e non solo.È un racconto che ci farà conoscere anche autori nuovi, non così frequenti nelle programmazioni italiane e nello stesso tempo ci farà conoscere anche aspetti visionari di autori della grande tradizione"