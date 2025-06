Ryanair lancia una nuova piattaforma per le agenzie di viaggio fisiche Milano, 20 giu. (askanews) - Ryanair ha annunciato il lancio di Travel Agent Direct, una nuova piattaforma di distribuzione diretta e autorizzata, pensata "per consentire alle agenzie di viaggio fisiche italiane di prenotare direttamente i voli Ryanair alle tariffe più basse garantendo piena trasparenza per i passeggeri". "Per i consumatori, chiunque prenoti tramite un'agenzia di viaggi avrà ora la garanzia di vedere sempre il prezzo reale di Ryanair e che avremo i loro recapiti, così che, se qualcosa dovesse andare storto durante il loro viaggio, potremo contattarli e aiutarli con qualsiasi disagio. Quindi, questa è davvero una buona notizia per i clienti in Italia", ha spiegato Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair. Una buona notizia annunciata in una estate particolarmente positiva per Ryanair. "Le prenotazioni sono state molto forti. L'Italia è uno dei nostri mercati migliori, sia in entrata sia in uscita. Abbiamo una presenza enorme in tutta Italia", ha sottolineato il manager di Ryanair. Intanto, la battaglia della compagnia aerea contro le tasse comunali sui diritti di imbarco sta andando avanti. Qual è la situazione? "Abbiamo avuto un certo successo, con tre regioni in tutta Italia che hanno abolito la tassa comunale locale, il che riduce i costi di accesso. Costi di accesso inferiori significa che Ryanair può aggiungere aeromobili, aumentare le rotte e il numero di passeggeri, offrendo ai clienti più scelta e tariffe più basse. Invitiamo quindi tutte le regioni ad abolire la tassa comunale e Ryanair aggiungerà milioni di passeggeri da e per l'Italia ogni anno", ha concluso Brady.