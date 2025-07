Ryan Gosling nello spazio ne "L'ultima missione: Project Hail Mary" Roma, 30 giu. (askanews) - Le prime immagini di "L'ultima missione: Project Hail Mary", il nuovo film Sony Pictures diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man - Un nuovo universo) con i candidati al premio Oscar Ryan Gosling (Barbie, La La Land) e Sandra Hueller (Anatomia di una caduta, La zona d'interesse). Il film è basato sul romanzo "Project Hail Mary" di Andy Weir, autore di "The Martian". Nel cast anche Lionel Boyce (The Bear), Ken Leung (A.I. - Intelligenza artificiale), Milana Vayntrub (A cena con il lupo - Werewolves Within). L'insegnante di scienze Ryland Grace (Ryan Gosling) si sveglia su un'astronave lontano da casa anni luce e senza alcun ricordo di chi sia o di come sia arrivato lì. Con il riaffiorare della sua memoria, torna alla luce lo scopo della sua missione: risolvere l'enigma della misteriosa sostanza che sta causando il collasso del Sole. Dovrà fare affidamento sia sulle sue conoscenze scientifiche che sulle sue capacità di pensare fuori dagli schemi per salvare dall'estinzione la vita sulla Terra... ma un'inaspettata amicizia gli farà capire che non è solo in questa impresa. "L'ultima missione: Project Hail Mary" sarà nelle sale italiane da marzo 2026 distribuito da Eagle Pictures.