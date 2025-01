Rutte: "Ucraina non abbastanza forte per colloqui di pace ora" Bruxelles, 13 gen. (askanews) - L'Ucraina "non può, in questo momento, negoziare da una posizione di forza. E dobbiamo fare di più per assicurarci, cambiando la traiettoria del conflitto, che possa raggiungere una posizione di forza." Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte durante un'audizione nella commissione Affari esteri del Parlamento europeo a Bruxelles. "Il futuro della sicurezza europea e globale dipende dall'esito della guerra in Ucraina. Vogliamo tutti che questa guerra finisca, ma soprattutto, vogliamo che la pace duri. Non so come o quando finirà la guerra, ma so che la pace non durerà se Putin otterrà ciò che vuole in Ucraina, perché allora andrà avanti", ha aggiunto a pochi giorni dall'insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, le cui promesse in campagna elettorale su una fine rapida della guerra fanno temere un possibile taglio del sostegno di Washington a Kiev, costringendo Zelensky a pesanti concessioni a Putin.