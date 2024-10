Rutte nuovo leader della Nato, passaggio di consegne con Stoltenberg Milano, 1 ott. (askanews) - Mark Rutte è il nuovo segretario generale della Nato. Il passaggio di consegne con Jens Stoltenberg è avvenuto durante una cerimonia al quartier generale dell'Alleanza Atlantica di Bruxelles. Stoltenberg lascia la carica dopo dieci anni al vertice della Nato. "Mark ha il background perfetto per diventare un grande Segretario generale - ha dichiarato - Ha servito come primo ministro per 14 anni, ha guidato quattro diversi governi di coalizione. Quindi sa come scendere a compromessi, creare consenso, e queste sono abilità che sono molto apprezzate qui alla Nato. Quindi Mark, quindi la Nato sarà in mani sicure con te al timone". Tra le prime questioni sollevate dalla stampa, le elezioni americane. "Non sono preoccupato - ha dichiarato - Conosco molto bene entrambi i candidati. Ho lavorato per quattro anni con Donald Trump. È stato lui a spingerci a spendere di più, e ci è riuscito perché, in effetti, al momento, siamo a un livello di spesa molto più alto di quando è entrato in carica all'inizio del 2017 e ci stava anche spingendo sulla Cina. E penso che avesse ragione. Ovviamente, Kamala Harris ha un record fantastico come vicepresidente. È una leader molto rispettata, quindi sarò in grado di lavorare con entrambi, qualunque sia l'esito delle elezioni, e, ovviamente, non posso votare, quindi vedremo cosa succederà".