Rutte (Nato): profondamente preoccupati della situazione in Georgia Milano, 3 dic. (askanews) - Il capo della Nato Mark Rutte ha criticato la situazione in Georgia definendola "profondamente preoccupante" dopo che decine di persone sono rimaste ferite nei giorni di proteste antigovernative da parte di dimostranti filo-occidentali. "I resoconti di violenza sono profondamente preoccupanti e li condanno inequivocabilmente", ha affermato Rutte in una conferenza stampa a Bruxelles.