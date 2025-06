Rutte (Nato): fiducioso su un accordo sulla spesa per la difesa Milano, 12 giu. (askanews) - "Stiamo discutendo le decisioni finali che prenderemo all'Aia. Sono piuttosto fiducioso, come gli altri ministri degli esteri, che raggiungeremo una posizione comune, tutti e 32". Lo ha affermato il segretario generale della Nato Mark Rutte a Roma per una riunione del cosiddetto gruppo "Weimar+" con gli alleati europei. Rutte si è unito a ministri degli Esteri e diplomatici di Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Spagna, Ucraina e UE per discutere della spesa per la difesa e del loro sostegno a Kiev.