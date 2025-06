Rutte (Nato): approveremo 5% alla Difesa, "è un salto quantico" L'Aia, 23 giu. (askanews) - Il vertice Nato dell'Aia mercoledì sancirà l'approvazione di un "salto quantico", la destinazione alla Difesa del 5% del PIL dei paesi membri: lo ha detto dall'Aia il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, sottolineando che sarà un passo fondamentale per la deterrenza nei confronti della Russia. "Il piano di investimenti nella difesa che gli alleati approveranno all'Aia introduce una nuova soglia di riferimento: il 5% del PIL da destinare alla Difesa. Si tratta di un salto quantico, storico e fondamentale per garantire il nostro futuro. Il nuovo piano di investimenti nella difesa è il risultato chiave di questo vertice e sarà determinante per assicurare una resistenza ed una capacità di difesa efficace".